Torneo Interprepas en Saltillo Busca Destacar el Talento Juvenil

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó el Torneo Interprepas "Saltillo Tiene Talento" 2026, con el que se busca visibilizar, reconocer e impulsar el talento juvenil en el municipio en las áreas académica, deportiva y cultural.

Dirigido a jóvenes de 15 a 19 años de edad, el Torneo Interprepas busca, también, fomentar la sana competencia y la participación estudiantil de instituciones de preparatoria públicas y privadas.

"Este torneo forma parte de una política municipal clara y decidida que coloca a las y los jóvenes en el centro de las prioridades.

Buscamos que las preparatorias sean semilleros de talento y liderazgo, y que la juventud tenga un espacio real para mostrar lo que saben hacer", refirió Javier Díaz.

El alcalde mencionó que se contempla la participación en las disciplinas: académica (Spelling Bee), deportiva (Fútbol 7) y cultural (concurso de talentos en canto y baile), así como la oportunidad de que las y los ganadores de los concursos de corte cultural cuenten con un espacio en la agenda del Festival Internacional de las Artes, en su edición 2026.

Señaló que el torneo se desarrollará en tres etapas: fase interna por institución, fase por zonas geográficas del municipio y gran final municipal.

"A toda la raza estudiantil les digo: este espacio es para ustedes, participen, compitan y atrévanse. Saltillo cree en su talento y quiere verlo crecer. Cuando creemos en nuestras y nuestros jóvenes, los acompañamos y les abrimos camino, estamos sembrando hoy el futuro que Saltillo merece", refirió.

Por su parte, Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, informó que se creó la plataforma http://interprepas.saltillo.gob.mx/ para que las instituciones de nivel medio superior realicen su registro, garantizando un proceso ordenado, transparente y equitativo para instituciones y estudiantes.

Señaló que el proceso de inscripción, así como los torneos internos, se llevará a cabo del 9 de febrero al 13 de marzo; del 16 al 27 de marzo las eliminatorias regionales; y del 13 al 24 de abril la gran final municipal.

El primer lugar de la disciplina académica (Spelling Bee) recibirá un premio en efectivo de 10 mil pesos, así como una beca en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila, para seguir desarrollando el idioma inglés como una habilidad clave para su futuro profesional.

En la disciplina deportiva (Fútbol 7) se premiará al equipo que obtenga el primer lugar general con 15 mil pesos en efectivo; y en la disciplina cultural (concurso de talentos en canto y baile) se otorgará un premio de 10 mil pesos a cada categoría, así como una participación en la cartelera del FINA 2026, como espacio de proyección y reconocimiento en la etapa inicial de su carrera artística.

Durante la presentación asistieron Mitchell Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.