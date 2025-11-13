Ismael Leija Escalante asegura atención a trabajadores en Monclova

Monclova, Coah. — El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, informó que la organización mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales a fin de garantizar que los trabajadores de la Región Centro reciban atención oportuna en los distintos trámites y servicios que requieren.

Leija explicó que recientemente sostuvieron una reunión con el subsecretario Sergio Sisbeles, quien funge como enlace directo del Gobierno del Estado con los municipios de San Buenaventura, Frontera, Castaños y Monclova. Detalló que este acercamiento ha sido clave para agilizar gestiones relacionadas con Recaudación de Rentas, apoyos administrativos y otros servicios indispensables para la base laboral.

"El subsecretario siempre ha estado al pendiente de lo que se necesita. Nos ha apoyado en muchas áreas y mantiene comunicación constante para que los trabajadores no batallen en sus trámites", señaló el dirigente sindical.

Ismael Leija destacó que esta coordinación se ha convertido en un respaldo importante para la clase trabajadora, sobre todo en momentos en los que los procedimientos oficiales pueden retrasarse o convertirse en cargas adicionales para las familias. Reiteró que continuarán estas mesas de trabajo para mantener el flujo de apoyos y fortalecer la relación institucional.

El líder del Sindicato Democrático aseguró que seguirán vigilantes y gestionando lo necesario para que ningún trabajador quede sin atención.