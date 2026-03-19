Jaime Díaz busca apoyo interno tras su precampaña en el Distrito 5

Jaime Díaz, precandidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 5, informó que este jueves concluye formalmente su periodo de precampaña, luego de 20 días de actividades en distintos sectores y encuentros con simpatizantes.

En entrevista, señaló que durante esta etapa realizó recorridos en colonias y sostuvo reuniones con personas interesadas en conocer su proyecto político, el cual busca representar a Movimiento Ciudadano en la próxima contienda electoral. Indicó que en esta fase se encuentra solicitando el respaldo interno necesario para convertirse en candidato.

El aspirante reconoció que el actual proceso electoral presenta condiciones distintas, al considerar que existen partidos con estructuras ya consolidadas; sin embargo, señaló que durante sus visitas ha percibido inquietudes ciudadanas en torno al desempeño de los gobiernos en distintos niveles. Añadió que esta etapa de acercamiento le ha permitido conocer de primera mano diversas necesidades y opiniones de la población.

Jaime Díaz explicó que, debido a las disposiciones legales del periodo de precampaña, por el momento no puede emitir propuestas de campaña de manera abierta, aunque adelantó que una vez concluida esta fase y en caso de avanzar en el proceso interno, trabajará en una plataforma basada en los planteamientos recabados durante sus recorridos. Asimismo, destacó que ha encontrado buena aceptación entre simpatizantes del partido, especialmente entre jóvenes.