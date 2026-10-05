Javier Díaz González inaugura Festival Arte y Cultura en Saltillo

Saltillo, Coah. - Al hacer la declaratoria inaugural del Festival Arte y Cultura del CECyTE y EMSaD Coahuila 2026, en su etapa estatal, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, resaltó el papel de la juventud en el desarrollo de la comunidad.

En compañía de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Díaz González aseveró que una ciudad también se construye impulsando el talento, la cultura y las artes, además de brindar oportunidades para que la juventud tenga un desarrollo integral.

"Junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, aliado de la educación, estamos haciendo equipo para seguir abriendo nuevos caminos para todos ustedes, para que puedan continuar sus estudios, prepararse y construir el futuro que quieren", apuntó.

El alcalde hizo la declaratoria inaugural y dio la bienvenida a más de 200 jóvenes, provenientes de todas las regiones del estado, quienes estudian en alguno de los planteles CECyTE o EMSaD que existen en la entidad.

La directora general de CECyTE y EMSaD Coahuila, Azucena Ramos Ramos, dijo que se trata de jóvenes provenientes de 20 municipios de Coahuila y quienes compiten en nueve disciplinas como canto, poesía, declamación, cuento corto, oratoria, pintura, dibujo, fotografía y escultura.

Ramos Ramos agregó que quienes destaquen en esta fase estatal ganan el derecho a participar en la etapa nacional, a desarrollarse en los próximos días en Durango.

"Agradezco el apoyo del alcalde Javier Díaz González y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo; en los planteles CECyTE y EMSaD Coahuila no solo preparamos a los jóvenes en el aspecto técnico, también trabajamos con su sensibilidad y desarrollo de talentos", afirmó la directora general.

La secretaria de Cultura en Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, destacó la participación de las y los estudiantes en este festival y dijo que lo más importante es que se hayan atrevido a mostrar su talento.

En representación de las y los estudiantes, la alumna Alejandra Castillo González, proveniente de Castaños, agradeció a las autoridades que hacen posible estos festivales que representan un espacio de expresión para sus talentos.

En el evento también estuvo el subsecretario de Inclusión en el Estado, Luis Alberto Durán Herrera; el director del Instituto Municipal de la Juventud, Iván Terashima Zamora; así como estudiantes, docentes y directivos de los planteles CECyTE y EMSaD Coahuila.