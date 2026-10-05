Javier Díaz González anuncia inversión de 639 millones en obras para Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González señaló que, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se invertirán 639 millones de pesos en obras para las colonias, barrios y ejidos de Saltillo, a través del programa "En Equipo le Entramos".

Al poner en marcha los trabajos de repavimentación del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, Javier Díaz agradeció al gobernador Manolo Jiménez el respaldo para concretar estas obras que se desarrollarán en todos los sectores de Saltillo.

"Manolo Jiménez es el mejor aliado de Saltillo, y su compromiso con nuestra ciudad lo demuestra con hechos", destacó.

Díaz González recordó que hace días Saltillo firmó el convenio para sumarse a la estrategia "En Equipo le Entramos", cuyo objetivo es implementar proyectos de rehabilitación de vialidades, mejora de espacios públicos, infraestructura educativa e hídrica y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la gente.

"Saltillo es la capital más segura de México y Coahuila, el estado más seguro del país. Y ahora, gobernador, con tu estrategia ´En Equipo le Entramos´, construiremos un municipio más moderno, competitivo y con mayores oportunidades", comentó el alcalde.

El alcalde detalló que de los 639 millones de pesos se destinarán 300 millones para rehabilitar vialidades, entre las cuales están: el bulevar Antonio Cárdenas, del periférico Luis Echeverría a Emilio Arizpe de la Maza; Venustiano Carranza, de Luis Donaldo Colosio a carretera Los Valdés; periférico Luis Echeverría Álvarez, de Calzada Antonio Narro a Prolongación Urdiñola, de Felipe J. Mery a Otilio González y luego de Otilio González a Pérez Treviño.

El bulevar Morelos, entre los bulevares Fundadores y Otilio González; Jesús Valdés Sánchez, de Eulalio Gutiérrez a periférico Echeverría; el Minero, de Eulalio Gutiérrez a Francisco Arizpe y Ramos; el distribuidor El Sarape, del Mercado de Abastos a la calle Avícola; y de la calle 2 de Abril al bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Asimismo, se destinarán 88 millones de pesos en obras de infraestructura hídrica; 20 millones para rehabilitación de plazas, parques y canchas; 169 millones de pesos en techumbres para escuelas; 33 millones en servicios primarios y 29 millones de pesos para techos en viviendas rurales y colectores de captación pluvial.