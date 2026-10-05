Invierten 1 MDP en secundaria Fortunato

MÚZQUIZ, COAH.- Alberto Ramos Jiménez informó que se sigue trabajando fuertemente en un proyecto muy importante en el rubro de educación en la secundaria "Fortunato Gutiérrez Cruz" de Nueva Rosita.

Explicó que, a través del Patronato para la Innovación Integral, se cuenta con una inversión global de 15 a 16 millones de pesos destinados para dicha institución educativa, ante lo cual, tan solo el año pasado erogaron para el plantel 1 millón de pesos.

Detalló que se inauguró un salón de música con una inversión de casi un millón de pesos, contando con un área especial para dicha materia, lo cual informaron a la SEP.

Detalló que la segunda etapa del proyecto contempla un área de grabación y el área de educación especial. Anualmente, el patronato, conformado por asociados, establece proyectos en beneficio de la educación y de los jóvenes.

Señaló que la inversión global desde que inició el patronato es de 15 millones de pesos, más uno adicional, alrededor de 16 millones de pesos aportados por el patronato, lo que ha permitido mejorar la infraestructura para brindar mayor comodidad a los alumnos.

Además de dicha obra, se ha invertido en programas de educación emocional y música, y este año se pretende concretar el salón Cámara Gesell y el salón multisensorial, además de apoyos recientes para reparación de baños y equipo de limpieza.

Finalmente explicó que el patronato surgió por iniciativa del señor Fernando Turner, Javier Arteaga, Rogelio Montemayor, Javier Acosta, varios exalumnos y el licenciado Rábago, quienes lo constituyeron como una asociación civil que trabaja de manera directa con la asociación de padres de familia, el sindicato de maestros, además del sindicato de trabajadores, por medio de un comité técnico que estudia y ejecuta cada inversión.