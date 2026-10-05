Refuerza SEP salud emocional en jóvenes

MÚZQUIZ, COAH.- El subsecretario de Educación Superior de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, destacó la importancia de trabajar fuertemente en la salud socioemocional de los jóvenes.

Con cerca del 90 % de las universidades ya capacitadas en personal administrativo, tutores, docentes y alumnado, este proyecto ya se aplica en nivel básico y medio superior.

Lo anterior, destacó, al referirse al lamentable hecho de violencia registrado en el ejido La Unión, considerando que los valores y la comunicación parten de la familia, en un balance de 50 % familia y 50 % educación y autoridades, por lo que es un trabajo conjunto.

Explicó que todas las universidades cuentan con protocolos de actuación y es importante que estén actualizados y que el personal sepa cómo reaccionar ante situaciones de riesgo, ya que nadie está exento de este tipo de sucesos.