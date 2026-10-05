Refuerza SEP salud emocional en jóvenes
El subsecretario de Educación en Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, dijo que, las universidades cuentan con protocolos de actuación en caso de riesgos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MÚZQUIZ, COAH.- El subsecretario de Educación Superior de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, destacó la importancia de trabajar fuertemente en la salud socioemocional de los jóvenes.
Con cerca del 90 % de las universidades ya capacitadas en personal administrativo, tutores, docentes y alumnado, este proyecto ya se aplica en nivel básico y medio superior.
Lo anterior, destacó, al referirse al lamentable hecho de violencia registrado en el ejido La Unión, considerando que los valores y la comunicación parten de la familia, en un balance de 50 % familia y 50 % educación y autoridades, por lo que es un trabajo conjunto.
Explicó que todas las universidades cuentan con protocolos de actuación y es importante que estén actualizados y que el personal sepa cómo reaccionar ante situaciones de riesgo, ya que nadie está exento de este tipo de sucesos.