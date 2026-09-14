Simulacro Nacional 2026: Nueva Rosita se prepara para el ejercicio

NUEVA ROSITA, Coah.- El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco.

Señaló que durante el ejercicio, programado en el marco de un aniversario más de la dependencia federal de Protección Civil en la Ciudad de México, los participantes recibirán una alerta sísmica a través de sus teléfonos celulares.

Méndez Pacheco explicó que, a través de redes sociales, se realiza la invitación a la ciudadanía, propietarios de establecimientos y representantes de instituciones públicas y privadas para que se registren y participen en el simulacro.

Indicó que el proceso de inscripción requiere proporcionar datos sencillos, con lo cual los participantes podrán cumplir con el curso teórico-práctico establecido para el ejercicio.

Posteriormente, deberán enviar la evidencia fotográfica de su participación mediante un código QR a la Dirección de Protección Civil, como parte del procedimiento para acreditar la realización del simulacro.

Finalmente, señaló que en los días posteriores los participantes recibirán una constancia emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, en la que quedará asentada su participación en el Segundo Simulacro Nacional 2026.