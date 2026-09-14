Monclova se prepara para el Grito de Independencia

El alcalde Carlos Villarreal encabezará este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, en la Plaza Principal de Monclova, donde se ha preparado un programa para que las familias disfruten de una noche de música, tradición y celebración patria.

Las actividades iniciarán a las 7:00 de la noche con eventos culturales y a las 8:00 p.m. se llevará a cabo la presentación especial de Mister Chivo. Posteriormente, a las 10:30 p.m., el alcalde Carlos Villarreal encabezará la ceremonia del Grito de Independencia.

La noche continuará con un espectáculo de pirotecnia a las 11:00 p.m. y, a las 11:15 p.m., una presentación musical especial, como parte de un programa pensado para que las familias monclovenses puedan disfrutar de una noche de convivencia y celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias de Monclova a acudir a la Plaza Principal y participar en esta celebración patria: "Los invito a que nos acompañen este 15 de septiembre, que celebremos juntos a México, nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanos. Los esperamos en la Plaza Principal para dar el Grito y vivir una gran noche en familia", señaló.

La celebración en Monclova se realizará en coordinación con el festejo estatal encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien dará el Grito de Independencia desde la Plaza de Armas de Saltillo, como parte de las actividades que se llevarán a cabo de manera simultánea en distintos municipios de Coahuila.

Los festejos patrios continuarán el 16 de septiembre, con el tradicional Desfile de Independencia, que iniciará a las 7:30 de la mañana y contará con la participación de instituciones educativas y del Ejército Mexicano, que encabezará el recorrido por las principales calles de la ciudad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, así como con las instituciones educativas, las fuerzas armadas y la sociedad en general, para mantener vivas las tradiciones y ofrecer a las familias espacios de convivencia seguros y ordenados.