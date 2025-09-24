Chofer pide perdón por accidente con fatal desenlace

En un acto cargado de tensión y emotividad, Gustavo Jesús Medina Hernández, chofer señalado como responsable del accidente que cobró la vida del joven enfermero Raymundo Martínez, ofreció una disculpa pública este miércoles después de la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal.

Medina Hernández enfrenta la causa penal 1143/2024 por el delito de homicidio culposo, tras el trágico percance ocurrido en el bulevar Gustavo Galaz, donde el vehículo que conducía fue embestido por un autobús de pasajeros de la línea Senda. El impacto provocó la muerte del estudiante de la Escuela Metropolitana de Enfermería, quien conducía un automóvil Volkswagen Pointer.

Durante la audiencia, estuvieron presentes la abogada de la víctima indirecta, Juanita Olalde; el agente del Ministerio Público, Néstor Espinoza; Santos Vásquez, representante de Servicios TDN, empresa propietaria del vehículo en el que viajaba la víctima; así como el abogado defensor del acusado, Leonel Interial Balderas.

La audiencia pasada fue diferida porque las partes se encontraban en pláticas para alcanzar un acuerdo reparatorio. En esta última audiencia según informó la abogada Olalde, dicho acuerdo fue concretado el pasado 2 de septiembre ante el Ministerio Público, donde se entregaron dos cheques, cuyo monto no fue revelado en la audiencia. La compensación cubre el delito de homicidio culposo y falta cubrir los daños culposos, aunque aún resta resolver la reparación del daño correspondiente a Servicios TDN.

Se fijó una nueva audiencia para el próximo 15 de octubre a las 15:00 horas, momento en que podría concluir el proceso legal y, en su caso, modificarse las medidas cautelares impuestas al imputado, quien por ahora debe firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Tras concluir la audiencia Gustavo Jesús Medina ofreció una disculpa pública a la familia del joven fallecido. Con voz entrecortada, expresó:

"Lo que ocurrió fue un accidente. Nunca hubiera querido que eso pasara. Sé que una disculpa no es suficiente, lo que pasó fue involuntario", señaló.

EL ACCIDENTE

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana cuando, según informes preliminares, Raymundo Martínez habría invadido el paso del autobús, que se dirigía a Monterrey. El fuerte impacto dejó completamente destrozado el auto compacto y al joven atrapado entre los fierros retorcidos, perdiendo la vida en el lugar.

A pesar de que el peritaje inicial apuntaba a una posible imprudencia del joven enfermero, el Ministerio Público estableció responsabilidad compartida, por lo que se procedió penalmente contra el conductor del autobús.