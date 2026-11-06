Fallece policía Jesús Villasana tras accidente en Guadalupe

El seguro con el que cuentan las patrullas municipales asumirá la responsabilidad financiera y la reparación del daño tras el fallecimiento del elemento policial Jesús José Villasana López, ocurrido de manera accidental durante una persecución en la colonia Guadalupe.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, explicó que el deceso del oficial se derivó de un traumatismo craneoencefálico y choque neurogénico ocasionados por la caída desde la batea de la unidad en movimiento, luego de que un detenido lograra escapar tras una revisión previa por reporte de actitud sospechosa.

El oficial Jesús Villasana sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caer de la patrulla.

Respecto al cause legal, el funcionario precisó que la carpeta de investigación se integró bajo la figura de delito culposo, un procedimiento estándar en accidentes viales donde hay un saldo fatal, pero enfatizó que la cobertura del seguro permitirá concluir el expediente mediante la vía de la reparación del daño a los deudos.

"Tengo entendido que las patrullas que cuenta el municipio todas tienen seguro, se van a hacer cargo de los gastos y de la reparación del daño. Es un hecho culposo y como hay seguro, lo que procede es la reparación del daño para concluir la carpeta de investigación, la ley así lo prevé", detalló Lazo Chapa.

La Fiscalía investiga el deceso de Jesús Villasana como un delito culposo.

El delegado puntualizó que durante la intervención inicial se detuvo a una mujer que acompañaba al sospechoso, la cual quedó a disposición de las autoridades municipales por una falta administrativa, mientras que la persona que huyó desencadenó la movilización policial que derivó en la caída mortal del agente al tomar una curva en el sector.