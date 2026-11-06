Filtran video del presunto ladrón

Un establecimiento de Monclova difundió un video en el que presuntamente aparece el hombre señalado por cometer un robo que habría desencadenado la persecución policial en las colonias Anáhuac y Guadalupe, donde perdió la vida José Villasana, elemento de Seguridad Pública.

La grabación, compartida por el negocio conocido como Carnitas Monclova, busca alertar sobre la identidad del presunto responsable, cuya participación en los hechos aún no ha sido confirmada oficialmente.

Además de exhibir las imágenes, el establecimiento ofreció una recompensa a quienes proporcionen información que permita identificar y localizar al sujeto.

De acuerdo con información difundida, el individuo presuntamente estaría relacionado con otros robos cometidos en negocios y distintos sectores de la ciudad.

Tras la publicación del video, usuarios de redes sociales señalaron que podría tratarse de uno de los sujetos que mantienen afectados a comerciantes del sector norte de Monclova.

La grabación del negocio Carnitas Monclova busca identificar al sospechoso del robo.

El caso se relaciona con la persecución que se extendió por las colonias Anáhuac y Guadalupe, particularmente en el cruce de avenida Brasil y calle Huémac.

Durante la movilización, el oficial habría caído de la caja de una patrulla. Fue trasladado de emergencia a la Clínica 7 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

José Villasana, elemento de Seguridad Pública, falleció tras caer de una patrulla.

Tras los hechos, únicamente se reportó la detención de una mujer, mientras que el hombre señalado en la grabación alzó a darse a la fuga.