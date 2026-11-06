Proponen crear Centro Estatal de Autismo

Saltillo, Coah.- Colectivos y asociaciones que luchan por la defensa de los derechos de las personas con autismo, TDAH y otras condiciones de neurodivergencia de diversas regiones del estado, con apoyo y acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), presentaron ante el Honorable Congreso del Estado de Coahuila, una iniciativa de ley con el objetivo de crear un futuro más inclusivo y digno para las personas.

Las y los integrantes de los movimientos y asociaciones, "Juntos Hasta Lograrlo", "Mamás Azules" y "ATEAMS", fueron recibidos por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; las diputadas adjuntas Marimar Treviño y Magaly Hernández Aguirre; además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, para escuchar a madres y padres de familia integrantes de distintos colectivos, entre ellos maestras, cuidadores y psicólogas, quienes compartieron sus experiencias, inquietudes y los desafíos que enfrentan día a día en la crianza, educación y acompañamiento de sus hijas e hijos.

La propuesta legislativa y sus objetivos

La propuesta legislativa consta en fortalecer el marco jurídico de protección de las personas autistas, destacando el respaldo y las aspiraciones de las familias, además de exponer las necesidades que enfrentan y la importancia de contar con mayores apoyos institucionales, conocer las necesidades que enfrentan las familias y la importancia de contar con mayores apoyos institucionales.

Dicha iniciativa contempla además de los aspectos anteriores, la creación de una Comisión Intersecretarial para coordinar las políticas públicas en materia de autismo; un Registro Estatal de Personas Autistas y Neurodivergentes; un Centro Estatal de Autismo; así como obligaciones específicas para las autoridades en materia de salud, educación inclusiva, inclusión laboral, desarrollo social, cultura, deporte y acceso a la justicia.

Compromiso de las autoridades

La diputada, Luz Elena Morales, y presidenta de la Junta de Gobierno, señaló a los presentes que durante la actual legislatura han estado trabajando en diversos puntos relacionados con la Ley Autista, por lo que dio la bienvenida a los colectivos, con quienes se buscará trabajar en conjunto para poder llevar a cabo la iniciativa presentada.

"Hoy es un día muy importante, muy significativo; estamos muy comprometidos en realizar este acompañamiento para traer esta causa ante el legislativo, que estamos seguros tendrá un impacto para poder tener una cultura y sociedad más humanista", expresó en su mensaje, José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, (CDHEC).

Cabe recordar que, desde la Comisión, hace dos años se implementó una recomendación general, en materia de educación inclusiva, dirigida a la Secretaría de Educación para poder hacer conocer los estándares internacionales que existen en el tema, por lo que al ser aceptada se sigue trabajando y se da seguimiento a los nuevos modelos de integración de políticas públicas de integración para cuestiones de discapacidad.

Encuentro de trabajo y recepción de la iniciativa

En este encuentro de trabajo, que fue celebrado en la "Sala Colosio" estuvieron presentes además de las diputadas, personal de la Visitadora General a cargo de Gisel Luis Ovalle de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Luis San Miguel, visitador regional de la CDHEC; representantes de colectivos, organizaciones de la sociedad civil, personas con autistas, madres y padres de familia de distintas regiones del estado.

La reunión culminó con la recepción de la iniciativa, en manos de la Diputada y presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales, y las diputadas adjuntas, quienes se comprometieron a trabajar en conjunto para poder mantener encuentros y espacios de diálogo. Las regiones centro, carbonífera y sureste, que acudieron a esta reunión provienen de los municipios de Sabinas, Monclova, San Buenaventura, Castaños y Saltillo.

Con esta suma de esfuerzos, entre el poder legislativo, los colectivos, y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, se trabajará para que la inclusión no deba depender de la voluntad de unos cuantos, sino que debe traducirse a ser un derecho garantizado, así como también se refrenda el compromiso del organismo para seguir luchando por la defensa de los derechos, a fin de crear un entorno más plural e inclusivo.