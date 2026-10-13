Laura Jiménez Gutiérrez entrega mobiliario escolar en Minas de Barroterán

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.– Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los espacios educativos y fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó la entrega de mobiliario y equipo a cuatro instituciones educativas de la comunidad de Minas de Barroterán, mediante el programa Maestros para Adelante, impulsado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Educación.

Durante esta jornada, la presidenta municipal estuvo acompañada por Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Múzquiz; la profesora Nélida Santos Galván, coordinadora de Servicios Educativos, y la coordinadora del programa Maestros para Adelante, quienes participaron en esta actividad orientada a atender las necesidades de los planteles educativos.

El apoyo consistió en la entrega de escritorios, sillas, butacas y mesabancos, mobiliario que permitirá fortalecer el equipamiento de las escuelas y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas.

Las instituciones beneficiadas fueron el Jardín de Niños Montessori, la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, la Escuela Primaria Benito Juárez y la Escuela Secundaria Barroterán.

En el Jardín de Niños Montessori, la directora, profesora Guadalupe Uribe Hernández, agradeció el respaldo otorgado a la institución y destacó la importancia de contar con mobiliario adecuado para favorecer el trabajo de las maestras y el desarrollo integral de las niñas y los niños.

Durante la entrega, directivos, docentes y representantes de las comunidades escolares reconocieron el apoyo del Gobierno del Estado, así como las gestiones realizadas por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez para acercar estos beneficios a los planteles educativos de Minas de Barroterán.

La presidenta municipal destacó la importancia de mantener la coordinación entre el Gobierno municipal y el Gobierno del Estado para atender las necesidades de las instituciones educativas, reiterando su disposición de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar de estudiantes y docentes.

Con estas acciones, el Gobierno municipal de Múzquiz refrenda su compromiso con la educación y el trabajo en equipo, sumando esfuerzos para mejorar los espacios escolares y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a las niñas, niños y jóvenes del municipio.