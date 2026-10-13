Carlos Jiménez Villarreal reporta cuatro casos de rickettsia en Coahuila

SABINAS, COAH.- En los municipios que conforman la Región Carbonífera se han detectado únicamente cuatro casos de rickettsia, por lo que se continúan reforzando las acciones de salud preventiva, informó el doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas.

Señaló que, por indicaciones del secretario de Salud en el estado de Coahuila, doctor Felipe Aguirre Vázquez, se han intensificado las acciones de promoción, detección y control del padecimiento.

Detalló que los casos detectados se han presentado en los municipios de Múzquiz, Sabinas y Progreso, donde se mantiene vigilancia epidemiológica y trabajo de campo.

Respecto al municipio de San Juan de Sabinas, afirmó que se encuentra libre de rickettsia hasta el momento, sin registros positivos reportados por la Jurisdicción.

"De forma constante hemos estado haciendo consciencia en el tema de la rickettsia, platicamos con los directores y directoras de instituciones educativas para que concienticen a sus padres de familia de cuidar a sus hijos", abundó el entrevistado.

Añadió que, antes de finalizar el mes de octubre, viene una campaña intensa de esterilización también para abatir el índice de mascotas en situación de calle y siguen trabajando en el tema de desparasitación y campañas antirrábicas.

Serán 120 esterilizaciones, llegando a las mil mascotas que serán sometidas a operaciones quirúrgicas.

De manera paralela, indicó que se han realizado también campañas contra el dengue en esta cuenca, sin que se hayan presentado contagios en lo que va del periodo evaluado.