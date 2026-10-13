Trabajadores del IMSS se manifiestan en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Por segunda ocasión, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 24, se manifestó en el municipio de San Juan de Sabinas, ahora acompañado por derechohabientes de la institución.

El contingente, integrado por más de 100 personas, se desplazó sobre el bulevar Adolfo López Mateos portando pancartas con diversas exigencias laborales y de mejoras en el servicio.

Entre los mensajes se leía: "Por un salario justo y un retiro digno" y "Los trabajadores del IMSS no estamos en contra de usted, luchamos por condiciones dignas de trabajo para poderle brindar una mejor atención".

Durante el recorrido, los trabajadores expresaron que demandan mejores condiciones laborales, así como insumos y medicamentos suficientes para la atención de los pacientes y la defensa de su régimen de jubilación.

Asimismo, plasmaron en sus cartulinas consignas como "Protejamos nuestros derechos", "No más corrupción y manipulación a la base trabajadora" y "Exigimos Congreso Extraordinario".

La marcha, que se dirigió hasta el antiguo cine Chapultepec, regresó al hospital, donde concluyó con una manifestación pacífica y tuvo como objetivo visibilizar sus demandas ante autoridades federales y derechohabientes, reiterando que la lucha es por condiciones que permitan brindar un mejor servicio.