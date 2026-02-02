Recuperación hotelera en Coahuila tras crisis de AHMSA

La ocupación hotelera en la Región Centro muestra una ligera recuperación al inicio del año, con incrementos de entre 5 y 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, luego de varios años de contracción derivados del impacto económico por la crisis de Altos Hornos de México.

¿Qué declaró Jorge Kalionchiz sobre la recuperación?

Jorge Kalionchiz de la Fuente, empresario del sector, mencionó que este comportamiento sugiere que la actividad hotelera habría tocado fondo, tras una caída sostenida durante los últimos cuatro años. "Ya no venimos bajando como antes. Empezamos el año un poco mejor y eso nos da una señal de estabilidad; ahora lo que esperamos es empezar a crecer".

Explicó que el repunte ha sido general en la plaza, aunque con diferencias entre hoteles, con desempeños que van desde incrementos del 4 hasta el 10 por ciento, incluso en un mes tradicionalmente bajo como enero.

¿Cuál es la situación actual de la ocupación hotelera?

Pese a la mejora, reconoció que los niveles actuales siguen lejos de un rango óptimo, ya que la ocupación promedio se mantiene alrededor del 38 por ciento, cuando lo ideal para una operación estable se ubica entre 40 y 45 por ciento. Kalionchiz recordó que la caída de AHMSA representó la pérdida de hasta 15 por ciento de la ocupación hotelera de la región, al desaparecer el flujo de proveedores, contratistas y visitantes relacionados con la empresa.

"Esa actividad se perdió prácticamente de un día para otro y nos pegó fuerte a toda la región Centro y Carbonífera", señaló.

¿Qué esperan los empresarios del sector hotelero?

Indicó que, aunque algunas empresas locales han comenzado a invertir nuevamente, la demanda sigue siendo limitada, lo que ha obligado a mantener tarifas por debajo de las registradas en otras ciudades como Saltillo o Monterrey, aun tratándose de las mismas cadenas hoteleras. Kalionchiz de la Fuente manifestó que el sector mantiene expectativas de una recuperación más sólida si se concreta la venta y reactivación de AHMSA, al considerar que ya no existe margen para una mayor caída en la ocupación.