Carlos Villarreal supervisa obras de infraestructura en Monclova

El alcalde supervisó obras de infraestructura educativa y urbana, como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo ordenado de Monclova, mejorar la infraestructura urbana y educativa, y generar mejores condiciones para las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana recorridos de supervisión de obras estratégicas en distintos sectores de la ciudad, como parte del trabajo en equipo que se realiza con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar el crecimiento del municipio.

Acciones de la autoridad

Durante el recorrido, el alcalde visitó la colonia Campanario para supervisar los últimos detalles de la obra de pavimentación en la calle Del Campanario, entre Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor, donde se trabajó en más de 180 metros lineales, fortaleciendo la movilidad y beneficiando directamente a cientos de familias.

Asimismo, realizó la supervisión final de las obras de pavimentación en la calle Viesca, entre San Pedro y San Lorenzo, así como en la calle San Marcos, entre Isabel Amalia y Dalia, en la colonia Óscar Flores Tapia, acciones que contribuyen a mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los vecinos.

Detalles confirmados

El alcalde supervisó también el avance de la construcción de la Escuela Suzanne Lou Pape, la cual será la escuela número 127 edificada por la Fundación Distribuidores Nissan, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y la Secretaría de Educación, a través del ICIFED. Esta obra permitirá la reubicación del plantel, que durante años ha enfrentado problemas de inundación en temporada de lluvias.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo de la ciudad en todos sus sectores, fortaleciendo la infraestructura vial, social y educativa. "Estamos llevando desarrollo parejo a todos los sectores. Nuestro compromiso es fortalecer la infraestructura y garantizar espacios dignos para la educación, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, cuyo apoyo ha sido clave para avanzar con resultados", subrayó el edil.

Impacto en la comunidad

En equipo con el Gobierno del Estado y a través de la estrategia social Mejora Coahuila, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo de Monclova y generen más oportunidades para las familias.