"La abuelita viajera"; así recuerdan a doña Popina

Con recuerdos de viajes, sonrisas y momentos compartidos, familiares despidieron a Zapopan Zamora de Hoyos, de 84 años, quien falleció tras ser atropellada. La mujer fue velada en una funeraria del sur de la ciudad.

En medio del dolor por su partida, su hija Reyna Chairez le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó a su madre como una mujer extraordinaria, siempre presente en su vida y en la de sus hijos.

Con cariño, la llamó su «abuelita viajera», por su costumbre de recorrer distintas ciudades para acompañar a sus hijos, sin importar la distancia y, muchas veces, sin avisarles. «Un día estaba en Acuña y al otro día ya estaba en Chihuahua, y si nos seguíamos descuidando, al otro día ya estaba en Durango. No le avisaba a nadie, así era ella», compartió.

Reyna recordó que su madre fue su apoyo, compañera y ejemplo de fortaleza, además de una abuela que dejó recuerdos inolvidables en sus nietos. «Cuánto daría por volver a una plática, una sonrisa o simplemente tenerte cerquita. No estaba preparada para esta despedida», escribió.

Aunque reconoció que su ausencia deja un profundo dolor, aseguró que sus enseñanzas y el amor que les brindó permanecerán en su familia. «Gracias por tanto, mamá. Por estar siempre, por nunca soltarnos a mis hijos y a mí. Te extraño tanto, porque hay amores que ni siquiera la muerte puede separar», expresó.

Finalmente, le pidió que desde el cielo continúe cuidándolos y le dé fuerzas para seguir adelante sin su presencia.