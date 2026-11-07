Rehabilitan plaza con inversión de 4.8 mdp

Con una inversión estatal superior a los 4.8 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación de la Plaza Campestre Los Ángeles, ubicada en la colonia Los 90´s, con el propósito de mejorar los espacios públicos y ofrecer áreas de convivencia para las familias.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla la rehabilitación de la plancha de concreto para habilitar una cancha de usos múltiples, además de la instalación de alumbrado, juegos infantiles, bancas metálicas, arbotantes y aparatos para hacer ejercicio.

Juan de Dios Valenciana, encargado de dar a conocer los detalles técnicos de la obra, explicó que también se realizarán trabajos de forestación para mejorar las condiciones del espacio y convertirlo en un punto de recreación para los habitantes del sector.

Señaló que se trata de un proyecto integral que se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal, con la intención de concluir los trabajos durante este mismo año.

«Es un proyecto de calidad, un proyecto que se ve y que se siente para todos los beneficiarios de esta colonia», expresó.

Solicitud a los vecinos

Asimismo, pidió comprensión a los vecinos durante el desarrollo de los trabajos y su colaboración para cuidar los materiales y equipos que permanezcan en el lugar mientras avanza la construcción.

La rehabilitación forma parte de las acciones para mejorar los espacios públicos de Monclova y brindar a las familias lugares adecuados para la convivencia, la actividad física y la recreación.