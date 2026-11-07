Dan último adiós a policía fallecido

Entre muestras de dolor y emotivas despedidas, familiares, amigos y compañeros de Seguridad Pública dieron el último adiós al policía José de Jesús Villasana López, quien falleció en cumplimiento de su deber.

El cortejo fúnebre partió de una funeraria ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en la Zona Centro, para trasladar sus restos a la iglesia Santiago Apóstol, donde se celebró una misa en su memoria, presidida por el diácono Edson Jair Hernández Rodríguez.

Durante la ceremonia estuvo presente su pareja, Karen, acompañada de su pequeño hijo y quien está a la espera de un bebé producto de su relación con José, así como familiares, amistades y compañeros de trabajo, quienes se reunieron para honrar su memoria.

En su mensaje, el diácono recordó a José como un hombre alegre, de buen humor y siempre dispuesto a compartir una sonrisa con quienes lo rodeaban.

Al retomar las publicaciones que familiares y compañeros compartieron en redes sociales, destacó las muestras de cariño y los recuerdos que dejaron ver la calidad humana del elemento. También reconoció el difícil momento que representa una despedida y llamó a los presentes a no considerar la muerte como el final, sino a recordar la vida que José compartió con sus seres queridos, sus momentos de alegría, sus logros y también las experiencias difíciles. «Hoy no estamos aquí reunidos para celebrar la muerte de nuestro hermano Jesús. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la vida», expresó durante la homilía.

Al concluir la misa, el cortejo recorrió por última vez la vivienda de José, para posteriormente dirigirse al panteón Guadalupe, donde familiares y compañeros le dieron el último adiós.