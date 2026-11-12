Mantienen red de alerta por QR

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir incidencias delictivas en las vías de comunicación de la entidad, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) mantiene activo de forma permanente el sistema de reporte ciudadano mediante código QR, implementado originalmente durante el Operativo Paisano.

El delegado de la FGEC en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, explicó que esta herramienta tecnológica vincula de manera directa a los usuarios de las carreteras con un canal general de mensajería donde convergen el fiscal del estado, el secretario de Seguridad Pública, delegados regionales y mandos de las distintas corporaciones policiales.

"Cualquier situación, con independencia de la región o de que no se tenga el contacto directo, se atiende de inmediato. Si una persona proviene de Estados Unidos y transita por Coahuila, al emitir la alerta con su ubicación, los mandos de esa zona accionan el protocolo de auxilio. No se limita a la comisión de un delito; también se brinda atención en casos de fallas mecánicas o asistencia vial", precisó el funcionario.

Lazo Chapa recordó que en la edición anterior del Operativo Paisano el mecanismo atendió entre 10 y 12 reportes, correspondientes principalmente a ponchaduras de neumáticos o extravíos en rutas secundarias, sin registrarse eventos vinculados con actividades delictivas.

Acceso visible en puntos de revisión

Para integrarse a la red de asistencia, los conductores pueden escanear los códigos QR desplegados en lonas y mamparas ubicadas en los filtros de revisión y arcos de seguridad del estado, incluyendo los puntos de control en Saltillo, la zona de Kimberly, el municipio de Castaños y la entrada a la Región Centro.

Asimismo, el delegado destacó que, por instrucción de la titularidad de la Fiscalía del Estado, el operativo dejó de ser exclusivo del periodo vacacional para operar de forma indefinida en las cinco regiones de Coahuila (Centro, Sureste, Laguna, Norte y Carbonífera).

Coordinación interinstitucional para emergencias

La plataforma permite además la coordinación interinstitucional con corporaciones municipales y dependencias como Protección Civil para canalizar reportes cotidianos, tales como incendios a pie de carretera o emergencias médicas, asegurando respuesta inmediata en favor de los automovilistas locales y foráneos.