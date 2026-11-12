Proyectan 1,500 empleos más para Monclova

Monclova podría cerrar el año con hasta 1,500 empleos adicionales, ante la ampliación de las plantillas de las empresas coreanas Yura, Dual y Doosong, así como la reactivación de contrataciones en la industria metalmecánica.

Reginaldo Calderón, director de PROMONCLOVA, informó que en octubre se registraron alrededor de 380 nuevas altas ante el IMSS, con lo que la ciudad acumula cerca de 2,000 empleos adicionales en lo que va del año.

Nuevas contrataciones en la región

Al incluir a Castaños y Frontera, la generación de nuevas plazas en la región alcanza entre 2,300 y 2,400, resultado de la actividad de las empresas que han comenzado a ampliar sus operaciones y requerimientos de personal.

Entre las principales generadoras de empleo se encuentran Yura, que actualmente cuenta con entre 600 y 650 trabajadores y busca alcanzar una plantilla de 1,200, por lo que todavía podría contratar alrededor de 600 personas.

Dual también mantiene planes de crecimiento: actualmente emplea a cerca de 600 personas y proyecta llegar a 850, lo que representaría alrededor de 200 nuevas contrataciones.

En tanto, Doosong, empresa del sector de semiconductores, busca integrar entre 170 y 200 trabajadores, de los cuales ya cuenta con aproximadamente 80.

Proceso de contratación y producción

Calderón explicó que estas compañías se encuentran en una etapa de arranque, capacitación y aprendizaje, por lo que sus contrataciones avanzan conforme consolidan sus procesos productivos.

Incluso, algunas ya trabajan en la producción masiva y reciben visitas de sus clientes para validar los productos antes de completar esta fase.

La generación de empleos no se limita a nuevas inversiones. El director de Pro Monclova destacó que empresas establecidas en la región también están retomando sus contrataciones, particularmente en el sector metalmecánico. Como ejemplo, mencionó a Metalmex, que esta semana busca entre 20 y 30 soldadores.

Consideró que esta actividad representa una señal positiva para el cierre del año, pues demuestra que tanto las nuevas empresas como las que ya operaban en la región están generando oportunidades laborales.