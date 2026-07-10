Jorge Mtanous exige reactivación de AHMSA para recuperar empleos en Monclova

La reactivación de Altos Hornos de México, la recuperación de los empleos y la atención a la crisis económica de la región deben ser la prioridad del Gobierno Federal, por encima del conflicto legal con Alonso Ancira Elizondo, así lo indicó afirmó el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que Ancira tiene pendiente un pago del acuerdo reparatorio con Pemex, el dirigente empresarial consideró que ese litigio dejó de ser el tema central para la región.

"Nosotros no sabemos si es legal o no, si obedezca o corresponda legalmente a lo que debe de ser, pero estamos interesados en otra cosa, si ellos quieren seguir con ese pleito, que lo hagan, sin embargo, la Presidenta debe enfocar sus esfuerzos en rescatar a las familias que se quedaron afectadas".

Señaló que continuar las acciones legales contra el ex directivo de AHMSA no resolverá la situación de los trabajadores ni de las empresas proveedoras que permanecen sin recuperar los recursos que les adeuda AHMSA.

"Que vayan por Alonso Ancira no va a cambiar la vida de los trabajadores, no lo van a traer para que les pague a los trabajadores ni a los empresarios, a las empresas que nos quedamos colgadas de las deudas".

El presidente de Canacintra insistió en que el Gobierno Federal debe concentrar su voluntad y esfuerzos en impulsar la reactivación AHMSA, al considerar que ello permitiría devolver la actividad económica a la región Centro.

"Deben enfocar sus esfuerzos y su voluntad, porque con la voluntad de la presidenta se puede llevar a cabo la reactivación".

Asimismo, cuestionó que el tema judicial continúe ocupando la atención pública mientras persiste la crisis económica derivada de la paralización de AHMSA.

"Son puras palabras, yo creo que ésta es otra cortinita de humo para distraer a la gente y a los líderes sindicales y que le agarren más odio a una persona. El pleito entre Alonso Ancira y el Presidente en turno que lo vean ellos, a nosotros no nos interesa eso, a nosotros lo que nos interesa es que se reactiven las cosas.