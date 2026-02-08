IronCast busca talento: 45 vacantes disponibles en Monclova

La empresa IronCast realizará este martes 10 de febrero una jornada de contratación en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, en donde ofertarán 45 vacantes para integrarse a su plantilla laboral.

De acuerdo con la información proporcionada, 30 de los espacios corresponden al puesto de operador de producción, dirigidos a personas de 18 a 45 años, hombres y mujeres, que cuenten con secundaria concluida.

Además, se estarán ofertando 15 vacantes para técnico en mantenimiento, destinadas a aspirantes de entre 20 a 55 años, quienes deberán contar con experiencia y formación técnica en mantenimiento.

La jornada se llevará a cabo en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo, donde personal de reclutamiento de la empresa IronCast acudirán para recoger la documentación y realizar la evaluación de los perfiles de quienes busquen una oportunidad de trabajo.

Ante esta oferta, se invitó a la población que se encuentre en busca de una oportunidad laboral para que acuda con papelería, para agilizar el proceso de selección y contratación, reiterando que estas actividades buscan fortalecer el empleo formal en la región.