Coahuila

IronCast busca talento: 45 vacantes disponibles en Monclova

IronCast busca fortalecer el empleo formal en la región con nuevas vacantes.

Por Gerardo Martínez - 08 febrero, 2026 - 08:04 a.m.
      La empresa IronCast realizará este martes 10 de febrero una jornada de contratación en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, en donde ofertarán 45 vacantes para integrarse a su plantilla laboral.

      De acuerdo con la información proporcionada, 30 de los espacios corresponden al puesto de operador de producción, dirigidos a personas de 18 a 45 años, hombres y mujeres, que cuenten con secundaria concluida.

       

      Además, se estarán ofertando 15 vacantes para técnico en mantenimiento, destinadas a aspirantes de entre 20 a 55 años, quienes deberán contar con experiencia y formación técnica en mantenimiento.

      La jornada se llevará a cabo en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo, donde personal de reclutamiento de la empresa IronCast acudirán para recoger la documentación y realizar la evaluación de los perfiles de quienes busquen una oportunidad de trabajo.

       

      Ante esta oferta, se invitó a la población que se encuentre en busca de una oportunidad laboral para que acuda con papelería, para agilizar el proceso de selección y contratación, reiterando que estas actividades buscan fortalecer el empleo formal en la región.

