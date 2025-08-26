250 vacantes disponibles en Jornada de Empleo Monclova

Con la participación de más de 15 empresas, la Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) llevará a cabo este jueves una Jornada de Empleo en la que se ofertarán cerca de 250 vacantes en la región.

El subsecretario de Vinculación y Empleo, José Luis Chapa Reséndez, indicó que el evento se realiza en coordinación con las cámaras empresariales como Coparmex y Canacintra, así como con los titulares de recursos humanos de las empresas participantes.

Señaló que se está realizando un esfuerzo conjunto para generar mayores oportunidades de empleo, para toda la gente de la región, atendiendo la instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas de no dejar pasar ninguna vacante sin aprovecharla para vincular a quienes la necesiten.

La jornada se realizará este jueves 28 de agosto en las instalaciones del SNE en la región Centro, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en donde acudirán representantes de las diferentes empresas.

Entre las empresas que estarán presentes se encuentra empresas como, Freight Car México, Inequiza, Gamsa, Fasemex, Simsa y Hospital San Marie, OXXO, Toyota, por mencionar algunas.

Se informó que en el caso de FreightCar se cuenta con 80 plazas para operarios, Golden Dragon, 10 operarios de producción, Inexsa, mecánicos diésel y ayudantes, en Fasemex, técnicos de mantenimiento.

A través de esta jornada se busca facilitar la colocación de los buscadores de empleo en trabajos formales y mejor remunerados.

"La invitación es para quien esté buscando un mejor empleo o simplemente esté sin trabajo. La idea es ofrecer oportunidades laborales accesibles para la gente de Monclova", señaló.