Barda de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos en riesgo de caer

La barda de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Obrera Sur, presenta daños y está a punto de caer hacia el exterior del plantel, informó el director José Antonio Mendoza.

El docente aseguró que la situación no representa un riesgo para los alumnos, debido a que el tramo afectado caería hacia la parte exterior de la escuela.

Mendoza señaló que ya fue presentada la solicitud para realizar los trabajos de reparación. Sin embargo, explicó que la reposición del tramo dañado representa una inversión considerable, por lo que el expediente fue enviado al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, ICIFED.

El director también aclaró que, contrario a lo que pudiera pensarse, los árboles ubicados cerca de la barda no serían los responsables del movimiento de los bloques.

De acuerdo con los primeros estudios realizados en el lugar, explicó, el problema estaría relacionado con el asentamiento del terreno provocado por una importante humedad.

Mendoza agregó que existe la estimación de que anteriormente por ese punto pasaba un colector de drenaje, situación que podría estar relacionada con la humedad detectada en el área.

Mientras se concreta la obra de reparación, la dirección del plantel mantiene el seguimiento de la situación y de la solicitud presentada ante las autoridades correspondientes.