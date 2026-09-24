Denuncia Pepe Mazter intento de detenerlo

El vocalista de Sonido Mazter, José Guerrero, denunció públicamente un presunto intento de detenerlo durante la noche, cuando circulaba por la carretera Monclova-Saltillo, a la altura del kilómetro 48.

A través de redes sociales, Guerrero relató que una camioneta Chevrolet Tahoe negra, aparentemente sin placas, utilizó luces estroboscópicas para indicarle el alto. Después de detener su vehículo, observó que dos hombres descendieron de la unidad y uno de ellos portaba lo que describió como un arma de fuego.

De acuerdo con su versión, los dos hombres se aproximaron a su vehículo y uno de ellos utilizó una lámpara para iluminarlo. Debido a la situación, decidió continuar su camino, mientras los ocupantes de la Tahoe lo siguieron durante varios minutos.

El cantante señaló que logró perderlos de vista después de rebasar un tráiler que circulaba por la misma carretera. Posteriormente, manifestó su incertidumbre sobre la identidad de los sujetos y cuestionó si podrían tratarse de asaltantes o elementos de alguna corporación de seguridad, sin poder confirmar ninguna de las dos posibilidades.

El vocalista relató que, al llegar a un retén ubicado antes de la zona de Monterrey-Saltillo, informó de lo ocurrido a un elemento de la Policía Estatal, en donde, según su versión, el agente le indicó que no pasaba nada y que se retirara a su domicilio, sin que, aseguró, se levantara un reporte formal.

El cantante también cuestionó las condiciones en las que ocurrió el intento de detenerlo, al señalar que una persona perteneciente a una corporación policial debería identificarse y que una patrulla debería contar con placas. Guerrero pidió a sus seguidores compartir su mensaje y mantenerse atentos al circular durante la noche por la carretera Monclova-Saltillo, con el propósito de advertir a otros automovilistas sobre la situación que, según su relato, enfrentó.