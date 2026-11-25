Proyectos de modernización y movilidad para Monclova y la Región Centro están en preparación y serán anunciados próximamente, informó Fernando Gutiérrez, subsecretario de Transporte y Movilidad de Coahuila, quien destacó que las condiciones de seguridad han contribuido al desarrollo de la entidad.

El funcionario señaló que recientemente sostuvo una reunión con el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, para revisar los avances del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), cuya conclusión está prevista para los próximos días.

Indicó que, una vez finalizado el documento, podrán darse a conocer buenas noticias para los habitantes de Monclova y los municipios de la Región Centro, particularmente en materia de proyectos de modernización que actualmente se encuentran en desarrollo.

Gutiérrez acudió al tercer informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al que reconoció por los avances alcanzados durante sus primeros tres años de administración.

Recordó que durante el ejercicio presentado en el Congreso del Estado se compararon los compromisos asumidos durante la campaña con los resultados obtenidos, lo que, consideró, permite observar los beneficios para la población.

Entre los aspectos que destacó se encuentra la seguridad, al señalar que las condiciones que prevalecen en Coahuila han contribuido a generar confianza y favorecer el desarrollo de sus distintas regiones.

Respecto al cierre de 2026, explicó que la Secretaría de Transporte y Movilidad mantiene proyectos de trabajo en diferentes zonas del estado.

En la Región Centro se afinan las iniciativas para Monclova; en La Laguna se trabaja con la autoridad correspondiente en un proyecto de movilidad del transporte, mientras que en la Región Sureste se coordinan acciones con los alcaldes de Ramos Arizpe y Saltillo para implementar mejoras.

Añadió que uno de los proyectos de mayor inversión se desarrolla en Torreón, mediante un esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y el municipio, con el que se esperan resultados importantes en materia de movilidad.