Claudia Sheinbaum visitará Saltillo, le plantearán tema de la estación del tren

SALTILLO, COAHUILA.– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará este domingo 7 de septiembre la capital coahuilense como parte de su gira por el norte del país. Su agenda contempla un encuentro a las 10:15 de la mañana en el auditorio del Parque Las Maravillas, donde se espera que el Gobierno Municipal y el del Estado presenten diversas peticiones en beneficio de la región.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, adelantó que uno de los puntos clave será la definición de la estación del tren de pasajeros en la ciudad. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario determinó, en primera instancia, que la terminal se ubique en la antigua estación del ferrocarril, sobre Emilio Carranza.

Sin embargo, el municipio ha propuesto que el predio del Mercado Francisco I. Madero sea considerado como una estación alterna o futura conexión suburbana. De acuerdo con el edil, esta ubicación permitiría mayor accesibilidad para la población, al encontrarse en un punto estratégico que conecta vialidades como Presidente Cárdenas, Isidro López y Francisco Coss.

"Creemos que ese lugar podría facilitar una mejor movilidad, al integrarse con las rutas troncales norte-sur y oriente-poniente que transitan por Coss", explicó Díaz.

El alcalde también confirmó que sostuvo una reunión con el gobernador Manolo Jiménez para coordinar la agenda previa al arribo de Sheinbaum, donde se plantearán proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo de Saltillo y la región sureste de Coahuila.