Jornada trágica; 3 vidas se apagan

MONCLOVA, COAH.- Tres fallecimientos registrados en menos de 24 horas vistieron de luto a Monclova. Un elemento de Seguridad Pública perdió la vida durante una movilización policiaca, una mujer de 84 años murió atropellada sobre el bulevar Harold R. Pape y, pasado el mediodía de este jueves, una joven de 31 años se quitó la vida en su domicilio de la colonia Otilio Montaño.

Fallecimiento del oficial Jesús José Villasana

La primera tragedia ocurrió la noche del miércoles, alrededor de las 23:30 horas, cuando el oficial Jesús José Villasana López, conocido entre sus compañeros y amigos como Villasana, sufrió un accidente mientras participaba en la búsqueda de unos sospechosos relacionados con un robo.

De acuerdo con la información recabada, el policía subió a la caja de la patrulla del subdirector operativo para acompañar a sus compañeros en la localización de los presuntos responsables, quienes intentaban escapar a bordo de un vehículo.

Durante el desplazamiento de la unidad, el oficial perdió el equilibrio y cayó al pavimento, golpeándose gravemente la cabeza. Sus compañeros solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia para trasladarlo a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, llegó al nosocomio sin signos vitales.

La noticia causó profunda consternación entre los integrantes de la corporación de Seguridad Pública, quienes lamentaron la pérdida de su compañero.

Atropello en el bulevar Harold R. Pape

La mañana de este jueves, alrededor de las 08:45 horas, una segunda tragedia sacudió a la ciudad. Zapopan de Hoyos, de 84 años, murió tras ser atropellada cuando intentaba cruzar el bulevar Harold R. Pape, debajo del puente elevado de la colonia Obrera Sur.

La adulta mayor, quien tenía su domicilio en la calle Silvestre Flores, en el fraccionamiento Monclova, fue embestida por un Volkswagen Pointer color arena, conducido por Raúl Rivas Salazar, de 67 años, quien circulaba de sur a norte.

El impacto la dejó con lesiones de gravedad. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y socorristas de Bomberos acudieron para auxiliarla, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. El conductor fue asegurado por oficiales de Control de Accidentes y trasladado a la Comandancia Municipal, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes.

Suicidio de una joven madre

La tercera tragedia se reportó cerca de las 12:30 horas, en el sector sur de Monclova, donde Sandra Lizeth García, de 31 años, fue encontrada sin vida en el pasillo de su vivienda, ubicada en el cruce de la calle Privada 4 y calle 1, en la colonia Otilio Montaño.

De acuerdo con los primeros datos, fue su hija quien la encontró y pidió ayuda a otros familiares, quienes de inmediato buscaron la manera de trasladarla a la Clínica 84 del Seguro Social para que recibiera atención médica. La joven, quien vivía sola pese a ser madre de dos niñas, fue llevada de emergencia al nosocomio; sin embargo, al llegar, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Así, en menos de un día, Monclova acumuló tres pérdidas humanas que dejaron familias sumidas en el dolor: un policía que murió durante el cumplimiento del deber, una mujer mayor que perdió la vida al cruzar una vialidad y una joven madre cuyo fallecimiento es investigado por las autoridades. Tres historias distintas, tres hogares marcados por una ausencia y una jornada que dejó una profunda huella de tristeza en la ciudad.