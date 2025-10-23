María Fernanda González Sarabia brilla en concurso estatal de canto

A sus 20 años, María Fernanda González Sarabia, originaria de San Buenaventura y estudiante de la Escuela Normal de Monclova, vive uno de los momentos más especiales de su vida: representar a la Región Centro en la etapa estatal del concurso "Vive Libre, Vive Sin Drogas", organizado por el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila.

El certamen busca motivar a los jóvenes a mantenerse alejados de las adicciones a través del arte, el canto, la danza y la expresión cultural. Para María Fernanda, quien desde niña soñó con ser cantante, esta oportunidad significa mucho más que una competencia.

"Estoy orgullosa de lo poquito que he logrado hasta hoy. Espero que próximamente vengan cosas muy grandes. Aparte de ser maestra, me gustaría ser cantante, y si Dios lo permite, llegar muy lejos en esto del canto", compartió emocionada.

Con su voz interpretando temas como Cucurrucucú Paloma y La Cigarra, María Fernanda conquistó primero la etapa municipal, luego la regional —donde obtuvo nuevamente el primer lugar— y ahora se prepara para la gran final estatal que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Saltillo, donde competirá contra más de 30 jóvenes de todo Coahuila.

Hija de Luis Roberto González Vega y Juana Sarabia Martínez, reconoce que fue su madre quien la impulsó desde pequeña a cantar música ranchera.

"Desde muy chica me gustó la música mexicana. Mi mamá me decía ´ándale, canta´, y poco a poco le fui tomando el gusto. A los siete años participé en mi primer concurso en la colonia, y de ahí no paré", recordó con una sonrisa.

En 2022, María Fernanda ya había logrado destacar a nivel nacional al obtener el primer lugar en un concurso de canto entre los CECYTEC del país, un logro que marcó su camino artístico.

Hoy, mientras se prepara para su próxima presentación, cuida su garganta, elige la canción que la acompañará y mantiene firme su propósito: llevar un mensaje positivo a través de la música.

"Este concurso tiene una finalidad muy bonita, no solo es venir a cantar, sino apoyar una causa importante. La música nos une, nos inspira y nos aleja de lo que nos puede hacer daño", dijo.

Finalmente, María Fernanda envió un mensaje a los jóvenes de su generación:

"Que no dejen morir la música originaria de México, porque es lo que nos enriquece e identifica. Que escuchen canciones que nos llenen de orgullo y nos hagan sentir quiénes somos."

Con talento, humildad y sueños grandes, María Fernanda González Sarabia representa el espíritu de una juventud que cree en sí misma y que elige vivir libre... y vivir sin drogas.