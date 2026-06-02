Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta conducida por menor en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un joven motociclista terminó hospitalizado la mañana de este martes luego de ser derribado por una camioneta conducida por un menor de edad en uno de los transitados cruceros del bulevar Ejército Mexicano.

El accidente se registró en el cruce con la calle Indianápolis, donde la movilización de cuerpos de rescate y autoridades viales no se hizo esperar tras el reporte de una persona lesionada sobre el pavimento.

El afectado fue identificado como Bryan Alejandro Martínez Rodríguez, de 20 años de edad y vecino del fraccionamiento La Ribera, quien circulaba a bordo de una motocicleta color rojo cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con los primeros informes recabados por las autoridades, en el accidente participó una camioneta Dodge Journey color negro, conducida por un adolescente, quien presuntamente no tomó las debidas precauciones al incorporarse a la vialidad, provocando que la motocicleta fuera impactada y su conductor saliera proyectado hacia el asfalto.

El golpe ocasionó diversas lesiones al joven motociclista, quien permaneció tendido en el lugar mientras testigos solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades.

Debido a que el presunto responsable es menor de edad, fue asegurado por las autoridades y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde sus padres deberán comparecer para responder por los daños ocasionados y las lesiones sufridas por el motociclista.

Las unidades involucradas permanecieron varios minutos en el lugar mientras los oficiales concluían las diligencias y ordenaban el retiro de los vehículos para restablecer la circulación en el concurrido cruce.