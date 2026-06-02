Concluyen con éxito la ExpoNopal 2026 y la festividad de San Bernabé en Nava

NAVA, COAH. – La ExpoNopal 2026 y la tradicional festividad de San Bernabé concluyeron después de varios días de actividades que reunieron a familias, comerciantes, artesanos y visitantes en un ambiente de convivencia que permitió fortalecer las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio.

Durante la celebración, cientos de personas disfrutaron de muestras gastronómicas, artesanías, expresiones culturales y actividades familiares que convirtieron el evento en un punto de encuentro para habitantes de Nava y visitantes de otras localidades. La participación de la comunidad de Valtierra, Guanajuato, volvió a ser uno de los elementos más representativos de la festividad.

Gerardo Zavala destacó que la celebración de San Bernabé se ha consolidado como una tradición muy apreciada por los habitantes, ya que permite compartir costumbres, fortalecer la fe y mantener vivo el vínculo cultural entre ambas comunidades. Señaló que, año tras año, el intercambio de artesanías, gastronomía y manifestaciones religiosas enriquece la vida comunitaria.

Por su parte, la expositora Beatriz Navarro expresó que Nava es uno de los lugares donde los artesanos reciben mayor apoyo y reconocimiento por parte de la ciudadanía. Comentó que, después de ocho años participando en la ExpoNopal, continúa encontrando una respuesta positiva por parte de los visitantes, quienes valoran el trabajo y esfuerzo de los comerciantes.

El cierre de la ExpoNopal estuvo marcado por las presentaciones de la Danza Nakú y del Grupo de Adulto Mayor, cuyos integrantes ofrecieron un espectáculo que fue ampliamente aplaudido por los asistentes, poniendo fin a una edición más de una celebración que año con año fortalece la convivencia y las raíces culturales de Nava.