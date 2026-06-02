Denuncia a funcionario por golpear a su menor hijo

SABINAS, COAH.- A una semana de que se hiciera pública la denuncia contra dos elementos policiacos de SPM por una presunta detención arbitraria, un nuevo caso de abuso de autoridad en la administración municipal de Chano Díaz ha generado indignación en Sabinas, luego de que un padre de familia expusiera en redes sociales la agresión sufrida por su hijo de 14 años a manos de un funcionario público de la SCT y la detención irregular del menor además de hacer perdidizo el Informe Policial Homologado.

De acuerdo con la publicación realizada en Facebook por J. C. Sánchez López, los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo de 2026, alrededor de las 11:15 de la noche, cuando su hijo fue atacado físicamente por un hombre identificado como Iván Omar, de 47 años, presuntamente servidor público de la SCT, lo anterior, tras salir de una fiesta en la colonia Fundadores.

El agresor, en estado de ebriedad, tomó del cuello a la víctima y lo azotó contra un vehículo en repetidas ocasiones, provocándole lesiones y un esguince.

El padre relató que, pese a que la policía municipal detuvo al agresor, también trasladaron al menor en calidad de "resguardo" a la comandancia de Las Lomas, negando a los padres el acceso inmediato bajo el argumento de protocolos.

Posteriormente, se les solicitó documentación para entregarlo, mientras los policías tomaban evidencias sin la presencia de un médico.

Ante la falta de confianza, la familia acudió al IMSS de Nueva Rosita, donde se realizó una valoración médica y se levantó un reporte oficial del cual tomaron conocimiento elementos policiacos de la preventiva, recomendando denunciar lo ocurrido.

El padre de familia señaló que, posteriormente, al acudir a la comandancia de Sabinas para solicitar información del agresor, el juez aseguró no tener registro alguno de la detención ni de los hechos, lo que evidenciaría que no se cumplió con la retención del presunto responsable y que incluso se habría borrado el registro.

Por ello, la familia interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía, donde el menor fue revisado por un médico legista.

Finalmente, el padre hizo un llamado al presidente municipal Chano Díaz Iribarren para que explique el proceder de los elementos municipales y aclare por qué no se cumplió con la retención del agresor y tampoco fue puesto a disposición del Ministerio Público, pese a haber sido detenido en flagrancia.

La denuncia pública ha generado cuestionamientos sobre el actuar de la policía y la posible influencia en el manejo de la información.