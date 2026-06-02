Suspensión temporal de agua potable en Sabinas por mantenimiento

SABINAS, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento en la Región Carbonífera anunció la suspensión temporal de agua potable en esta ciudad, debido a mantenimiento correctivo en las bombas del pozo de hídrico en la colonia Flores Magón.

Estas acciones ocasionan la suspensión del suministro de agua potable en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde de este martes 2 de junio.

Dicha medida afecta exclusivamente a los usuarios del municipio de Sabinas, quienes fueron notificados con anticipación mediante boletines emitidos por el organismo.

La suspensión del suministro de agua se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas.

Las colonias que estarán sin servicio durante este lapso son: Coahuila, Flores Magón, Del Valle, Reynera, Profesor Federico Berrueto, Centenario y la zona centro.

Las colonias afectadas incluyen Flores Magón, Coahuila y la zona centro.

SIMARC explicó que el mantenimiento es necesario para garantizar el buen funcionamiento de las bombas y asegurar la continuidad del servicio en los próximos días.

El mantenimiento es esencial para garantizar el funcionamiento de las bombas.

El organismo reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso de trabajar de manera constante en la mejora de la infraestructura hidráulica.

Autoridades del sistema señalaron que se busca reanudar el servicio de agua lo más pronto posible durante este día.