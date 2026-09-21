Riña entre aficionados interrumpe partido de fútbol en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una pelea entre aficionados se registró durante un partido de fútbol en el estadio Rodrigo Cruz, luego de que una discusión entre familiares de los jugadores terminara en una confrontación física.

De acuerdo con la información disponible, los hechos comenzaron en las inmediaciones del encuentro, donde integrantes de la afición iniciaron una discusión que posteriormente derivó en golpes.

Detalles sobre la pelea entre aficionados en el estadio Rodrigo Cruz.

El incidente generó preocupación entre los asistentes y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en este tipo de espacios deportivos, particularmente durante encuentros con una alta presencia de aficionados.

Aunque no sería la primera ocasión en que se registra un incidente de este tipo, la confrontación generó momentos de tensión entre los presentes y obligó a intervenir para controlar la situación.

Reacciones de los asistentes tras el incidente en Ciudad Acuña.

Hasta el momento se mantienen las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo con la información disponible, la liga podría imponer sanciones o multas a los involucrados, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.