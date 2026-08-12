IMSS Coahuila escucha demandas de adultos mayores tras protesta

Tras la manifestación realizada el martes en la Clínica 7 del Seguro Social, el IMSS en Coahuila informó que mantuvo el diálogo con el grupo de adultos mayores, recibió sus planteamientos y atendió parte de las demandas expuestas.

El Instituto señaló que la presencia del grupo generó un encuentro con personal directivo de la institución, quienes escucharon las inquietudes relacionadas con la atención que se brinda en la clínica.

En la reunión, los asistentes entregaron un escrito en el que formalizaron sus demandas, por lo que el documento fue canalizado a las áreas correspondientes para su análisis y seguimiento.

El IMSS informó que algunos de los puntos planteados fueron atendidos incluso durante la reunión, mientras que el resto será revisado de manera puntual para proporcionar las respuestas correspondientes y determinar las acciones que procedan.

Entre los casos abordados está el de Juan Armendáriz, derechohabiente que denunció afectaciones en la visión después de cirugía de cataratas realizada el 25 de septiembre de 2025. Juan Armendáriz, de 78 años, se sumó a la protesta para exigir avances en la queja que presentó meses atrás sin recibir respuesta.

Ante el señalamiento, el IMSS precisó que el escrito presentado por Armendáriz ya fue recibido y canalizado al área de Atención y Orientación al Derechohabiente, donde se le dio el trámite correspondiente.

El Instituto señaló que actualmente se realiza una valoración técnico médica para analizar los planteamientos expuestos y determinar las acciones que correspondan.

Asimismo, mencionó que el derechohabiente ha recibido atención médica posterior a la cirugía como parte del seguimiento que se le ha brindado.

El IMSS aseguró que dará seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación con Armendáriz sobre el avance de su queja. La institución señaló que la revisión será realizada de manera objetiva y que las acciones correspondientes se determinarán una vez concluido el análisis técnico médico. Así mismo reiteró que el instituto mantiene abiertos sus canales de comunicación con la derechohabiencia con el fin de atender sus necesidades y escuchar los planteamientos de los usuarios.