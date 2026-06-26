Rickettsia causa la muerte de un menor en Monclova: Elguezabal advierte

MONCLOVA, COAH.- El regidor de Salud, Max Elguezabal, confirmó que el menor de dos años de edad que falleció recientemente en Monclova dio positivo a rickettsia, luego de que concluyeran los estudios de laboratorio realizados tras su muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, el niño ingresó a un hospital con un cuadro clínico compatible con rickettsiosis y posteriormente falleció debido a complicaciones asociadas a la enfermedad.

"Lamentablemente, en el caso de este niño de 2 años, ingresó al hospital con cuadro clínico de rickettsiosis, desgraciadamente falleció y hasta ayer en la tarde nos enteramos de que el resultado salió positivo", explicó el funcionario.

Elguezabal precisó que el fallecimiento ocurrió el pasado 23 de junio, aunque la confirmación oficial se obtuvo días después debido a que las muestras debieron procesarse en un laboratorio molecular especializado.

"Los resultados no los tuvimos luego porque se tienen que procesar en un laboratorio molecular, pero el resultado en este caso es positivo", añadió.

Tras la confirmación del caso, el regidor destacó la importancia de reforzar las medidas preventivas para evitar la proliferación de vectores, principalmente garrapatas, responsables de transmitir la enfermedad.

"Es importante hacer un llamado a la población a que cuiden a sus mascotas, que las desparasiten, que mantengan limpias sus casas y eviten cacharros donde puedan albergarse estos vectores", señaló.

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar de inmediato la presencia de garrapatas en viviendas para que las autoridades puedan intervenir con acciones de control sanitario.

"Si detectan garrapatas en su casa, inmediatamente avisen para que podamos enviar personal a fumigar", indicó.

El funcionario explicó que el Departamento de Salud Municipal cuenta con personal y equipo para atender áreas específicas, mientras que la Jurisdicción Sanitaria participa en operativos de mayor alcance cuando se requiere intervenir colonias completas.

Finalmente, informó que las acciones de control y vigilancia epidemiológica ya fueron implementadas en el domicilio donde residía el menor y continuarán desarrollándose como parte del protocolo sanitario.