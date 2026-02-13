Juan Ervey Valenzuela denuncia acoso judicial en AHMSA: trabajadores apoyan su lucha

MONCLOVA, COAH. – Integrantes del movimiento de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) denunciaron esta mañana una escalada en lo que calificaron como un "acoso judicial" en contra de su compañero y líder, Juan Ervey Valenzuela de la Torre. Según los manifestantes apostados en la Puerta 3 de la siderúrgica, el activista está siendo blanco de una estrategia de intimidación por parte de las autoridades estatales para frenar sus exigencias laborales.

Valenzuela de la Torre informó ante medios de comunicación que, tras haber acudido recientemente a una audiencia relacionada con una carpeta de investigación por el delito de despojo, ha recibido un nuevo citatorio para presentarse este próximo miércoles 18 a las 10:00 horas. En esta ocasión, el requerimiento es bajo la figura de testigo, aunque el documento no especifica el caso ni la persona sobre la cual debe declarar.

"Yo lo siento como un acoso judicial, es una intimidación hacia mi persona. No quiero decir algo que el día de mañana me vaya a afectar, pero sí estamos conscientes de que es otra denuncia más", declaró Valenzuela.

El líder obrero señaló que el documento incluye una multa de 5,000 pesos en caso de no comparecer, situación que calificó como un abuso dada la precaria situación económica que atraviesan las familias de la empresa.

Manuel Antonio Moreno Rodríguez, obrero activo y compañero de lucha, respaldó las acusaciones de Valenzuela al afirmar que estas acciones legales no son incidentes aislados, sino un ataque directo contra todo el movimiento de trabajadores. "El compañero es ya un perseguido político por estas acciones que se están tomando en contra de él y del movimiento", aseguró Moreno Rodríguez.

Los trabajadores señalaron que los citatorios están firmados por distintos agentes del Ministerio Público, identificando en el último requerimiento al licenciado Raúl Alejandro Lazalde Kalinchuk. Ante la incertidumbre legal, la defensa ha sido asumida por el abogado Hiradier Huerta, quien ya analiza la nueva carpeta de investigación.

Visiblemente afectado por la presión sobre su entorno cercano, Ervey Valenzuela enfatizó que su mayor preocupación es el bienestar de su familia, quienes han resentido el constante hostigamiento de las autoridades. Sin embargo, fue enfático al señalar que la lucha por los pagos pendientes de las 14,000 familias afectadas por la crisis de AHMSA no se detendrá.

"Nuestra política es por nuestros pagos, así nada más. No nos vamos a debilitar con esto", concluyó Valenzuela entre gritos de apoyo de sus compañeros. Se espera que tras la audiencia, el grupo de la Puerta 3 determine las nuevas acciones de protesta que tomarán en la ciudad.