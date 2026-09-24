Bomberos de Monclova reportan aumento de enfermedades respiratorias

El Cuerpo de Bomberos de Monclova no ha atendido casos de COVID-19, pero sí ha tenido un incremento en la atención de personas con síntomas de enfermedades respiratorias en las últimas semanas.

Lo anterior lo informó el comandante Juan José Villa, quien explicó que los elementos han acudido a casos en los que las personas presentan malestar general y síntomas similares a los de un resfriado común, por lo que se les recomienda acudir al médico para realizar los estudios correspondientes.

"No hemos tenido" casos de COVID-19, señaló Villa al ser cuestionado sobre la atención de emergencias relacionadas con este padecimiento.

El comandante indicó que ha escuchado entre personal médico sobre un repunte de las enfermedades respiratorias en las últimas semanas; sin embargo, aclaró que no se trata específicamente de COVID-19.

Señaló que los cambios de clima también influyen en la aparición de estos padecimientos, particularmente las altas temperaturas y los periodos de calor intenso.

Respecto a los golpes de calor, informó que Bomberos atendió algunos servicios hace aproximadamente un mes o mes y medio, principalmente de personas que trabajaban o permanecían expuestas al sol durante periodos prolongados.

Indicó que en esos casos se presentaron cuadros de calor e insolación que requirieron atención, pero ninguno tuvo consecuencias mortales.

Ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 u otra enfermedad respiratoria, recomendó a la población acudir a un servicio médico para recibir valoración y realizarse los estudios necesarios, para determinar el padecimiento y recibir el tratamiento adecuado.