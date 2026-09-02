Juan Orlando Hernández queda libre tras sobreseimiento en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA — Un juez en materia de criminalidad organizada de la capital hondureña dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el proceso penal interpuesto en su contra por presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

El fallo emitido por el Poder Judicial deja sin efecto legal las medidas cautelares aplicadas previamente contra el exmandatario y ordena la expedición inmediata de su carta de libertad. Las autoridades judiciales fundamentaron la resolución tras la valoración de 31 medios de prueba documentales aportados por la defensa, los cuales establecieron que las conductas bajo investigación correspondían a su gestión como titular del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, período distinto al de su mandato presidencial.

Detalles confirmados

El procedimiento judicial en territorio hondureño, conocido en el ámbito legal como el caso Pandora II, indagaba el presunto desvío irregular de más de 10.8 millones de dólares que habrían sido destinados al financiamiento de actividades políticas. El fallo favorable también alcanzó a otros exfuncionarios y al expresidente Porfirio Lobo, imputados en la misma causa.

Hernández retornó a Honduras en julio pasado tras recibir un indulto otorgado en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump. El exgobernante cumplía una pena de 45 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable de delitos vinculados al narcotráfico en 2024.

Acciones de la autoridad

El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, precisó que la representación del Ministerio Público conserva el derecho procesal de recurrir la resolución mediante un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones correspondiente.