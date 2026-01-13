"Movía su boca despacito, como que se estaba yendo".

Con esa imagen grabada en la memoria inició la mañana para Manuel Martínez, comerciante de la Zona Centro de Monclova, quien al llegar a su punto de venta —donde ofrece cachuchas, lentes y también repara relojes— se encontró con una escena que jamás había presenciado: el cuerpo de un hombre tendido sobre la banqueta, a escasos pasos de donde todos los días instala su negocio.

"Así como estaba, así estaba cuando yo llegué, estaba como acostado, tendido", relató. Manuel explicó que arribó con su mercancía como de costumbre, sin imaginar que lo primero que vería sería a una persona agonizando. "Aún lo alcancé a ver, movía su boca muy despacito, como que se estaba yendo", dijo.

Minutos después, al lugar arribó un elemento de Policía y Tránsito, quien revisó los signos vitales del hombre y confirmó que ya no contaba con ellos. Posteriormente llegó personal de la Cruz Roja, quienes corroboraron el fallecimiento. Autoridades identificaron al occiso como Juan Pablo Muñoz González, de 67 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Monclova.

El reporte inicial fue realizado por trabajadores de negocios cercanos, lo que derivó en la llegada de cadetes y posteriormente de más elementos de seguridad, generando una movilización que incrementó el impacto de la escena.

Para Manuel, el temor fue inevitable. "Cuando dijeron que no tenía vida, sentí más miedo", confesó, al describir una experiencia que lo marcó profundamente.

A pesar de la impresión y del ambiente de tristeza que envolvió el lugar, el comerciante decidió continuar con su jornada. "La necesidad del trabajo es más que cualquier temor", expresó. Aunque el recuerdo permanece, Manuel aseguró que es la primera vez en su vida que enfrenta una situación así, una escena que, dijo, no se olvida.