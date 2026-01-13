Agreden con botella a menor de 14 años en colonia Del Valle, en Nava

NAVA, COAH. — Una menor de 14 años, identificada como Melany, resultó lesionada luego de ser agredida con una botella de vidrio cuando se dirigía a un Oxxo ubicado en la calle Primavera, en la colonia Del Valle, hecho que causó preocupación entre vecinos del sector.

De acuerdo con la versión de la jovencita, caminaba rumbo a la tienda cuando, desde un automóvil, un hombre al que no logró identificar le lanzó una botella, la cual la impactó en la cabeza, provocándole una herida en el párpado y en la parte izquierda del cráneo.

Tras la agresión, la menor entró en pánico y se trasladó rápidamente a su domicilio, ubicado en la Privada del Valle, donde sus familiares solicitaron el apoyo de Seguridad Pública, al tiempo que la llevaban al Centro de Salud para recibir atención médica.

En el Centro de Salud, personal de enfermería le aplicó un punto de sutura en el párpado, mientras elementos del Mando Coordinado recabaron información sobre lo ocurrido para tratar de ubicar al presunto responsable de la agresión.

