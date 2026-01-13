Inicia curso de brigada forestal en Zaragoza con participación histórica de mujeres

ZARAGOZA, COAH. — Con la finalidad de contar con una mejor preparación para la atención y combate de incendios forestales, dio inicio el Curso de Brigada de Protección Forestal, instruido por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), enfocado en capacitar a quiene

s estarán en la primera línea de respuesta ante este tipo de emergencias.

En la capacitación participan brigadistas de los municipios de Acuña, Sabinas y Zaragoza, destacando de manera especial la integración del primer grupo de mujeres brigadistas oficiales en el estado, lo que representa un paso importante hacia la inclusión y el fortalecimiento de las labores de protección del entorno natural.





Durante el arranque del curso se contó con la presencia de Erick Ricardo Covarrubias Aguirre, Heriberto Clemente Durán Sánchez, Tsu. José Adalberto Longoria Mares, Leticia Adame Herrera y Saúl Patiño López, mientras que la instrucción está a cargo de Gerardo Baladrán Carranza, José Antonio Hernández Escareño y Marco Antonio Salinas Lomas, quienes compartirán conocimientos clave para la prevención y atención de incendios.

Este tipo de acciones busca brindar mayor seguridad a la población, proteger los recursos naturales y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo que afectan directamente a las comunidades de la región.