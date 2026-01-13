Pide Diputada reforzar acciones contra incendios en rellenos sanitarios

La Diputada Edith Hernández Sillas, del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional, presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a los municipios que conforman el Patronato Pro Limpieza de la Región Centro-Desierto a implementar de manera inmediata acciones preventivas y correctivas para evitar incendios en rellenos sanitarios.

La propuesta se originó tras el incendio ocurrido el pasado 8 de enero en el basurero municipal de San Buenaventura, el cual generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia debido a las fuertes rachas de viento que intensificaron el fuego.

Aunque las autoridades confirmaron que el siniestro permaneció dentro del área del relleno y no causó daños a viviendas ni personas lesionadas, el hecho evidenció la vulnerabilidad de estos espacios.

Hernández Sillas recordó que esta problemática ha sido expuesta en ocasiones anteriores, especialmente por los incendios recurrentes en el relleno sanitario de Frontera, el cual se encuentra próximo a concluir su vida útil.

Añadió que las altas temperaturas propias de la Región Centro-Desierto incrementan el riesgo de nuevos incidentes, por lo que resulta urgente contar con planes de contingencia eficaces y medidas preventivas permanentes.

Acciones de la autoridad

En relación con el siniestro de San Buenaventura, se informó que el fuego consumió entre 100 y 150 metros del tiradero municipal y fue sofocado con el apoyo de Protección Civil y Bomberos, así como corporaciones de Monclova, Frontera y Escobedo, además de la CONAFOR. Las autoridades investigan si el incendio pudo haberse originado por cenizas transportadas en un camión recolector.

Impacto en la comunidad

La legisladora enfatizó que no basta con atender las emergencias, sino que es necesario impulsar inversiones, acuerdos entre municipios y estrategias preventivas para evitar la repetición de estos incendios, los cuales representan riesgos ambientales, afectaciones a la salud y posibles daños materiales.

Finalmente, señaló la importancia de fortalecer el parque vehicular y los contenedores de residuos en municipios como San Buenaventura, con el fin de garantizar una recolección y traslado adecuados de los desechos sólidos urbanos y reducir los riesgos asociados a su manejo.