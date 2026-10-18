Protestan jubilados del IMSS en Monclova por el acceso a su fondo de AFORE

Ex trabajadores del Seguro Social tienen más de 10 años sin recibir el fondo de su AFORE, por lo que se sumaron a la lucha de los trabajadores activos ante el riesgo de que los dejen sin este recurso.

Guadalupe Cabello, integrante del grupo "Pie de Lucha" de jubilados del Seguro Social en Monclova, se sumó al movimiento de los trabajadores del IMSS que reclaman sus derechos, ante el riesgo de que se esfume el dinero del fondo del retiro.

Explicó que en su caso lleva más de 10 años que se jubiló y durante este tiempo ha luchado para que se le entregue el dinero de su fondo de retiro, el cual se le ha negado por recursos legales, que instalaron un candado para disponer de estos fondos.

Mencionó que esta situación afecta a miles de trabajadores jubilados a nivel nacional y que representantes de los afectados han realizado gestiones para buscar una solución.

La jubilada explicó que decidieron sumarse a las manifestaciones de los trabajadores activos porque también enfrentan incertidumbre sobre sus derechos y recursos de

También criticó la actuación de la dirigencia sindical y consideró que la organización se ha alejado de las necesidades de la base trabajadora.

"El sindicato, lamentablemente, puedo decir que se ha corrompido más, ya no se preocupan por la base trabajadora", indicó.