Juez de control vincula a proceso a hombre por abuso

Un Juez de Control vinculó a proceso al hombre detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en perjuicio de dos niñas, luego de considerar que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal.

Durante la audiencia inicial, el imputado fue notificado formalmente de los hechos que se le atribuyen y de las imputaciones presentadas por la representación social, las cuales fueron calificadas como procedentes por la autoridad judicial.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada por un periodo de dos meses, plazo fijado para el desarrollo de la investigación complementaria.

El delegado regional, Miguel Ángel Medina, informó que el imputado fue trasladado al Centro Penitenciario de Saltillo, conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria.

Durante este periodo, la parte acusadora continuará con la integración de pruebas, mientras que la defensa podrá presentar los elementos que considere pertinentes. La autoridad reiteró que el caso se atiende conforme a derecho y bajo los lineamientos de protección a víctimas menores de edad.