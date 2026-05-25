Luis Zamudio enfrenta revocación de libertad por estaño en Monclova

Un Juez Federal revocó el auto de libertad otorgado al exdirector general de Altos Hornos de México (AHMSA), Luis Enrique Zamudio Miechielsen, quien enfrenta una acusación por la presunta desaparición de más de 9 mil toneladas de estaño en lingotes valuadas en cerca de 9.7 millones de pesos.

El caso deriva de una denuncia relacionada con la supuesta sustracción del material que permanecía bajo resguardo en una bodega al interior de la Siderúrgica Uno de AHMSA, por lo que la Fiscalía formuló cargos por el delito de abuso de confianza en calidad de depositario.

La investigación fue judicializada durante 2025 bajo la causa penal 749/2025 en el Centro de Justicia Penal de Frontera, donde se desarrollaron diversas audiencias para definir la situación jurídica del exdirectivo de la acerera. En una de las audiencias celebradas durante ese proceso, el juez de control resolvió no vincular al exdirector, al considerar que las pruebas presentadas por la parte acusadora no eran suficientes para sustentar la imputación.

Tras esa resolución, la empresa afectada, Almacenadora Afirme, promovió recursos legales para impugnar la determinación judicial y posteriormente impulsó el juicio de amparo 95/2026, buscando revertir el fallo que favorecía al exdirector de AHMSA. De acuerdo con la resolución emitida por el Juez Cuarto de Distrito, se concedió la razón legal a la parte quejosa y ordenó dejar sin efectos el auto de libertad previamente otorgado al exfuncionario de la siderúrgica.

Con esta nueva determinación judicial, el caso deberá revisarse nuevamente dentro del proceso penal correspondiente, por lo que la situación jurídica de Luis Zamudio volverá a ser analizada por las autoridades judiciales en las próximas audiencias.