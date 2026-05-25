Motociclista y acompañante lesionados en accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un motociclista y su acompañante terminaron derrapando sobre el asfalto luego de intentar evitar un choque con un automóvil en la calle Hermenegildo Farías de la Colonia Fundadores. El accidente dejó a ambos motociclistas lesionados y daños materiales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando la motocicleta circulaba por la calle Hermenegildo Farías, proveniente de Julián Galván. En ese momento, el conductor de un automóvil intentó incorporarse a la vialidad, lo que provocó que el motociclista realizara una maniobra repentina para evitar el impacto.

Aunque no hubo contacto entre los vehículos, el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando varios metros sobre el pavimento. Durante el accidente, la acompañante del motociclista resultó con golpes y diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a la mujer lesionada en el lugar del percance y posteriormente la trasladaron al Centro de Salud para una valoración médica más completa y descartar lesiones de consideración.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes luego remitieron el caso a la Policía Municipal para la elaboración del parte correspondiente. Finalmente, ambas partes involucradas lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados a la motocicleta, quedando deslindadas las responsabilidades entre los participantes del incidente.